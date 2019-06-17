РИАМО - 17 июн. В Раменском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на ремонт мягкой кровли культурно-делового центра «Сатурн», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медикал Сервис» на действия управления капитального строительства администрации Раменского округа и муниципального казенного учреждения «Центр закупок» при проведении электронного аукциона», — говорится в сообщении.

На аукционе разыгрывалось выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания муниципального учреждения культуры (МУК) культурно-делового центра (КДЦ) «Сатурн». Согласно доводу жалобы, администрация и учреждение неправомерно отклонили заявку общества от участия.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «Медикал Сервис» обоснованной», — отмечается в сообщении.

Антимонопольный орган выдал учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.