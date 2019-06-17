РИАМО – 17 июн. Воздушно-космические силы РФ получили первые два новейших истребителя МиГ-35, до конца 2019 года ожидается поступление еще четырех истребителей, сообщает РИА Новости.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны», – сказал генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Он добавил, что еще четыре истребителя поставят до конца года.

В корпорации также планируют подписать еще один контракт с Минобороны России по МиГ-35, подчеркнул Тарасенко.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++.

«Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника. Его летные испытания прошли 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета», – уточняется в материале.

Кроме того, на форуме «Армия-2018» Минобороны России и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях «С» и «УБ».