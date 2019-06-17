РИАМО - 17 июн. Управление Росреестра по Московской области 19 июня проведет горячую телефонную линию, посвященную вопросам участия в долевом строительстве (ДДУ), туда смогут обратиться как граждане, так и застройщики, говорится в сообщении пресс-службы пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Горячая линия продлится с 11:00 до 13:00 часов.

«Управление Росреестра ответит на вопросы о документах, необходимых для государственной регистрации договоров участия в ДДУ, уступок прав по ДДУ, а также расскажет о правах дольщиков», — говорится в сообщении.

На вопросы жителей Подмосковья по телефону: 8 (499) 148-92-70 ответит заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Управления Алла Юрьевна Воронина.