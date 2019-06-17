РИАМО – 17 июн. «Роснефть» совместно с Московским кредитным банком запустили сервис оплаты топлива через мобильное приложение для физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы Московского кредитного банка.

Сервисом смогут воспользоваться клиенты 96 многотопливных автомобильных заправочных комплексов (МАЗК) под брендом BР, которым владеет «Роснефть», в Москве и Московской области. Мобильное приложение «Мир привилегий» на платформах iOS и Android будет доступно не только клиентам Московского кредитного банка, но и любых других российских банков.

«Мобильное приложение является инновационным продуктом, который использует новые цифровые технологии, позволяющие произвести оплату за топливо, не выходя из автомобиля. Для регистрации в мобильном приложении «Мир привилегий» пользователю нужно ввести реквизиты банковской карты, которой он будет оплачивать топливо», — говорится в сообщении.

Для оплаты топлива клиенту нужно будет через приложение отсканировать QR-код, расположенный на топливно-раздаточной колонке. Заправщику необходимо сообщить, что оплата будет производиться через мобильное приложение.

После того, как будет проведена оплата, на смартфон будет доставлено сообщение SMS или Viber со ссылкой на фискальный чек. Необходимо открыть ссылку и показать чек заправщику.

Весь процесс займет несколько секунд. А участники программы лояльности BP Club смогут накапливать баллы.

В марте 2019 года «Роснефть» запустила сервис виртуальной оплаты топлива на АЗС для корпоративных клиентов впервые в России.

«Приложение «РН-Карт» доступно для смартфонов на платформах iOS и Android во всех регионах присутствия компании на большинстве АЗС под брендом «Роснефть», «ТНК», BP и «Башнефть». Приложение «РН-Карт» создано на основе собственных разработок «Роснефти», ключевым преимуществом которого являются безопасность и удобство для клиентов», — отмечается в сообщении.

«Роснефть» располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3 тысяч АЗС и АЗК. Розничная сеть BP насчитывает 123 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде.