РИАМО - 17 июн. Институт градостроительного и системного проектирования (ИГСП) в рамках городской программы «Мой район» разработал проекты благоустройства 12 общественных пространств, расположенных в Восточном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы российской платформы Quite White.

После завершения работ пространства сформируют сеть центров притяжения, которая повысит качество среды в округе, разнообразит досуг жителей, сделает улицы красивыми и безопасными.

«Совершенствование городской среды, общественных пространств – важнейшее направление развития всех современных городов. В 2019 году на смену «Моей улице» пришла программа «Мой район», которая создаст единый высокий стандарт качества жизни для всех москвичей, в каком бы районе они ни жили. Создание равных возможностей и равного комфорта для всех горожан – это сегодняшний приоритет городских властей», – отмечается в сообщении.

Благоустройство на Байкальской улице сформирует «зеленый променад» – экологичный и удобный для жителей маршрут, который соединит парк «Лосиный остров» с другими озелененными территориями города и Подмосковья. Концепцией предусмотрено насыщение всей длины маршрута разнообразными функциями – малыми общественными пространствами с площадями для встреч, фитнес-зонами с профессиональными уличными тренажерами и памп-треком, детской площадкой с двухуровневым уличным игровым комплексом.

Архитектурно-художественная концепция сквера «Русские Узоры» на улице Полимерная предполагает создание своего собственного «лица» пространства. При помощи средств комплексного благоустройства, ландшафтной архитектуры и современного дизайна среды территория станет комфортной для жителей и безопасной, в том числе она будет адаптирована для использования маломобильными группами населения. Детские площадки обновят, на них установят детские игровые комплексы, качели, карусели, горку, песочницу, а также лавочки для родителей. Также здесь появится велосипедная дорожка и зона тихого отдыха с малыми архитектурными формами.

Кроме того, местами притяжения, благоустроенными по проектам ИГСП, станут часть Федеративного проспекта, пространство возле прудов на улице Красный Казанец, сквер «Перовская слобода», часть Сиреневого бульвара, Ивановский лесопарк, улица Лухмановская и другие.

Научно-проектная коллаборация Quite White – уникальная российская платформа, участники которой уже более 28 лет предоставляют девелоперским компаниям и органам государственной власти полный спектр услуг в области комплексного развития территорий, градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, инженерных и эколого-градостроительных исследований, благоустройства.