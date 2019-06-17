РИАМО – 17 июн. Новые сервисы «Градпроработка онлайн» и «Стройка рядом с домом» набирают популярность среди жителей Подмосковья, ими уже воспользовались более 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В конце мая Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» были реализованы два новых онлайн-сервиса в градостроительной сфере, которые стали доступны для жителей Подмосковья на региональном портале госуслуг, а также на базе Региональной географической информационной системы Московской области.

«Один из сервисов «Стройка рядом с домом» позволяет узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 километров от него, по запросу жителя сервис предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации», – отмечается в сообщении.

Для получения сведений о проводимых строительных работах достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка в поисковой строке онлайн сервиса, где отобразятся строящиеся объекты с приложением фотофиксации. Онлайн сервис «Стройка рядом с домом» доступен по ссылке.

«Второй сервис «Градпроработка онлайн» предоставит актуальную информацию о пересечениях границ земельного участка с зонами с особыми условиями использования территории, то есть о градостроительных ограничениях, а также видах его разрешенного использования в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки», – добавляется в материале.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом достаточно знать кадастровый номер земельного участка. Онлайн сервис «Градпроработка онлайн» доступен по ссылке.

«Меньше, чем за месяц порядка 10 тысяч человек воспользовались онлайн сервисами «Стройка рядом с домом» и «Градпроработка онлайн». Подобная популярность является главным показателем эффективности цифровизации градостроительных процессов в Подмосковье», – подчеркнул председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Кроме того, он дополнил, что сервисы созданы для удобства жителей региона, вся информация о градостроительном блоке Подмосковья стала абсолютно прозрачной для граждан.

«Теперь жителям не придется лишний раз обращаться в ведомства очно или с запросами, чтобы уточнить информацию, например, о строящемся под окном объекте или об ограничениях на земельном участке, теперь просто достаточно зайти на портал и в онлайн режиме получить интересующую информацию», – заключил Гордиенко.