РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. В Королеве задержали поджигателя деревянных голубей, мужчина поджигал инсталляции на пламени Вечного огня, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Житель города обратился в полицию в ночь на 16 июня и сообщил о странном поведении мужчины на Мемориале Славы. Также в соцсетях жители сообщали, что странный мужчина вытаскивает деревянных голубей с клумбы на Мемориале Славы и поджигает их на пламени Вечного огня. Делал это мужчина неоднократно, постоянно возвращаясь на место преступления.

«Выездом на место сотрудниками полиции установлен 34-летний местный житель, который вел себя странно, собрал деревянные фигурки инсталляции и бросил их в огонь. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь и мужчина был направлен в специализированное лечебное учреждение», – сказала Еруновская.

На сегодняшний день на Мемориале Славы обеспечен порядок.