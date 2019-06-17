РИАМО - 17 июн. Ребенка из Подмосковья, госпитализированного с подозрением на клещевой энцефалит после употребления сырого козьего молока, выписали из больницы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Девочка была госпитализирована в московскую больницу, ее выписали домой», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девочка заболела после употребления сырого козьего молока.

В Московской области зарегистрировали случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, связанные с употреблением сырого козьего молока с возбудителем болезни. Случаи наблюдались в одной семье, пострадавшие проходили лечение в стационаре.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Это заболевание может привести к инвалидности или смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заразиться можно и при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.