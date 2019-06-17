РИАМО - 17 июн. Управляющими компаниями предоставляются услуги по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома, в связи с этим на федеральном уровне приняты правовые нормы, в соответствии с которыми УК должны предоставлять информацию о своей активности, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Данная обязанность ложится не только на УК, но и на жилищные кооперативы, и товарищества собственников жилья.

«Пунктом 11 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации <…> определено, что УК обязана каждый год предоставлять отчет о проделанных мероприятиях и о затраченных средствах. Помимо этого, для того, чтобы фирмы не составляли отчетность лишь формально, пунктом 10 статьи 161 ЖК РФ утверждена обязанность по раскрытию информации согласно стандарту», – отмечается в сообщении.

Законодательством разработан правовой акт, который регулирует процедуру, способы и сроки предоставления сведений управляющими компаниями - «Стандарт раскрытия информации управляющими компаниями» и утвержден постановлением правительства РФ от 23 сентября 2010 года №731.

Сведения, предоставляемые фирмой, должны включать точное название управляющей компании; сведения о пройденном лицензировании; адрес месторасположения главного офиса; фамилию, имя, отчество руководителя и специалистов; контактные данные, по которым можно оперативно связаться; график приема жильцов; список многоквартирных домов, которыми управляет фирма в настоящее время с адресами, числом квартир, датой возведения дома, числом этажей, степенью благоустроенности, отличительными параметрами; информацию о домах, которые были раньше в управлении, и причины расторжения договора; сведения о привлечении сотрудников управляющей фирмы к административному наказанию за ненадлежащее выполнение порученных функций.

Помимо этого, финансовая организация должна предоставить сведения материального характера: главные критерии финансовой работы, к которым относятся ежегодные отчеты и баланс; информацию о доходах, приобретенных в результате управляющей деятельности; расходы, которые были направлены на выполнение ремонта либо покупку материалов; расценки и тарифные планы на коммунальные услуги и различные виды работ.

«УК обязана также разместить следующие сведения: список осуществляемых услуг; о произведенной деятельности; пользовании имуществом многоквартирного дома; фирмах, снабжающих энергией, газом, водой, а также о времени осуществления капитального ремонта; числе организованных собраний владельцев квартир; отчете, который базируется на основе договора управления», – дополняется в сообщении.

Информация публикуется на официальном интернет-портале, который организован муниципальным органом для этих целей; на официальном сайте управляющей фирмы, которая обязана иметь собственный портал; на сайте местной администрации; в печатном издании, которое сотрудничает с муниципалитетом; демонстрируется на стендах, которые расположены в офисе управляющей компании.