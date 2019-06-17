РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июн. В Подольске сотрудники молодежного центра «Ровесник» рассказали воспитанникам двух детских лагерей о вреде курения в рамках тематических встреч, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В насыщенном графике интересных мероприятий для отдыхающих детей и подростков в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» и детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» городского округа Подольск нашлось время и для встреч со специалистами структурного подразделения «Энтузиаст» молодежного центра «Ровесник». Эти важные встречи были организованы, чтобы поговорить о вреде курения. Видеолекторий «Задумайся, пока не поздно» был с интересом воспринят подростками из старших отрядов. Хотелось бы, чтобы наши старания помогли сделать ребятам выбор в пользу здорового образа жизни», – говорится в сообщении.

Проект по профилактике табакокурения был запущен несколько месяцев назад. Участники встреч были вовлечены в обсуждение благодаря новой красочной интерактивной презентации.