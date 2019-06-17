РИАМО - 17 июн. Специально для гостей международного фестиваля «Времена и эпохи» «Почта России» вместе с реконструкторами представила спецпроект, москвичи и гости столицы побывали на почтовой станции времен Русско-турецкой войны и отправили более 5 тысяч открыток по всему миру, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

Все желающие услышали историческую информацию о событиях Русско-турецкой войны в период с мая 1877 года до марта 1879 года. Посетители фестиваля смогли представить себя в роли почтового работника и самостоятельно поставить старинный почтовый штемпель, являющийся экспонатом Музея Московского Почтамта.

«Помимо этого, «Почта России» совместно с организаторами фестиваля подготовила уникальную открытку с символикой фестиваля, которую в течение пяти дней можно было бесплатно отправить в любую точку мира. За это время «Почта России» организовала доставку открыток по всей стране от Калининграда до Камчатки», – отмечается в сообщении.

Многие гости исторического почтамта отправляли открытки своим друзьям и родственникам, живущим на постсоветском пространстве.

Всего «Почта России» совместно с организаторами выпустила 3 тысячи открыток с символикой фестиваля и 6 тысяч стилизованных ретро-карточек. Большое количество открыток было отправлено и за рубеж. Для иностранных гостей фестиваля возможность отправить открытку из Москвы стала приятным сюрпризом.

Помимо Европы, эксклюзивные открытки отправились в Китай, США, Австралию, Новую Зеландию.

«Очень здорово, что посетителям фестиваля понравился наш совместный исторический почтамт. Мы и дальше будет продолжать сотрудничество с организаторами этого замечательного фестиваля. У нас есть уже идеи, которые мы планируем воплотить через год. Вместе с организаторами мы прислушались к пожеланиям посетителей, думаю, на следующем фестивале всех гостей мероприятия будут ждать приятные сюрпризы», – подчеркнул руководитель макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» в Москве с момента его открытия посетили более 5 миллионов человек.