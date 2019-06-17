РИАМО – 17 июн. Благодаря региональному Госадмтехнадзору в Подмосковье приведены в порядок более 50 береговых территорий с момента потепления, всего проверили 171 место отдыха у воды, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора уже проверили 171 место отдыха у воды. По предписаниям инспекторов устранены 58 различных нарушений чистоты и порядка. Наибольшее количество береговых зон очищено в городском округе Коломенский у рек Коломенки, Москвы, Оки, на прудах в деревне Паново и поселке Лесной пруд», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он дополнил, что также устранены нарушения в содержании береговых зон на Клязьминском, Пироговском, Учинском, Пяловском, Пестовском, Икшиском водохранилище в Мытищах.

«Устранены недостатки в содержании берегов водоемов на озере Песочное, у карьера Западный и на берегах реки Оки в Озерах. Также приведены в порядок побережья в городском округе Серебряные Пруды, а именно у пруда вблизи деревни Благодать, рек Кудесны и Березни, у Беляевского и Боршовского прудов», – резюмировал Баженов.