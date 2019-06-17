РИАМО - 17 июн. Дети до 14 лет и студенты могут посещать «Бани Алексеева» в подмосковном Подольске на льготных условиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В «Банях Алексеева» (Подольск, микрорайон Кузнечики, улица Генерала Смирнова, 1, корпус 1), открытых в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» в 2018 году в городском округе Подольск, началось время скидок и акций», – отметил министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Для студентов (по студенческому билету) каждый будний день при входе до 14:00 стоимость посещения составит 500 рублей. Для подростков в возрасте до 14 лет все лето посещение «Бань Алексеева» бесплатно, добавил он.

За время реализации программы «100 бань Подмосковья», то есть с 2014 года, в регионе было построено девять новых бань и реконструировано 70 банных объектов. Инвестиции в проекты превысили 1,98 миллиарда рублей.

Завершить программу планируется до конца 2020 года. При этом во всех новых банях региональные власти рекомендуют вводить специальные часы для пенсионеров, ветеранов и других льготных категорий населения, стоимость посещения для них не должна превышать 150 рублей в час.