РИАМО - 17 июн. В Москве с 21 июня по 19 июля пройдут электронные городские аукционы на право продавать мороженое и прохладительные напитки в парках и на улицах, всего будут разыгрывать 65 тележек, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Вариантов для размещения торговых точек много – от локаций на улицах города, до парков, таких как Красная Пресня, Сад имени Баумана, Кузьминки-Люблино, Лианозовский парк, парк у прудов «Радуга», Черновский парк», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он обратил внимание, что аукционы за право торговли с тележек пользуются устойчивым спросом.

«Аукционы за право торговли с тележек проводятся с 2016 года. За это время реализовано около 230 лотов, и практически на каждый лот претендовали по 3–4 участника. По итогам торговых сессий нынешнего года, средняя стартовая цена лота увеличивалась в четыре раза и составляла 11,7 тысячи за квадратный метр», – сказал Дегтев.

В настоящее время в юго-востоке Москвы на торги выставлены 20 лотов, на северо-востоке – 19 объектов, в центре – 15, на юго-западе и востоке — по пять лотов, на северо-западе — 1 лот.

Площадь каждой тележки составляет 2,5 квадратных метра. Торговля имеет сезонный характер и осуществляется с 1 мая по 1 октября. Договор на размещение низкотемпературного отделения (НТО) заключается сроком на пять лет.

Самые доступные лоты находятся в Черновском парке Южного Бутова – стартовая цена каждого составляет 2,1 тысячи рублей. Самые дорогие предложения в районе Вешняки в парке у прудов «Радуга» – 19,5 тысяч рублей. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».