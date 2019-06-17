РИАМО - 17 июн. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило социальным партнером велопробега «Мы за ЗОЖ», организованного комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского района, соревнование проходило на центральных улицах города и было посвящено 90-летию муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В велопробеге приняли участие не только спортсмены Воскресенска со стажем, но и сотрудники химкомбината. Многие участники прибыли на соревнования семьями. Их приветствовал талисман завода Степан Колбочкин. Герой полюбившегося юному поколению воскресенцев анимационного медиапроекта поучаствовал и в торжественном награждении победителей», — говорится в сообщении.

Абсолютному триумфатору турнира Сергею Ермакову вручили грамоту, кубок и новый велосипед от предприятия. По итогам велопробега среди лучших оказались и трое химиков: старший мастер цеха ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики Дмитрий Салов, заместитель начальника цеха аммофос №1 по оборудованию Алексей Максимов и главный специалист отдела закупки услуг Елена Максимова. Ценными памятными подарками от завода были награждены все призеры велопробега, в том числе самый юный и самый возрастной участники.

«На химкомбинате сильны спортивные традиции. У нас работают кандидаты и мастера спорта по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам. Реализуемая на предприятии корпоративная программа «Мы – одна команда» предполагает ежемесячные соревнования сотрудников по различным спортивным дисциплинам», — отметила заместитель генерального директора по персоналу АО «Воскресенские минеральные удобрения» Юлия Смирнова.

Она добавила, что руководство поддерживает тех, кто выбрал для себя здоровый образ жизни, поэтому химкомбинат выступает социальным партнером районных и городских спортивных соревнований.