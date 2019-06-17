РИАМО – 17 июн. Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы, через три дня его хотят отправить на реабилитацию в Казахстан, сообщает РИА Новости.

В понедельник сын продюсера Бари Алибасов-младший забрал отца из клиники.

«Отвез его сейчас в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали и не привезли, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурили. Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», – сказал Алибасов-младший.

Бари Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил, что рассматривает предложение о реабилитации отца в одном из санаториев в горном районе Казахстана. Сын считает, что пострадавшему пойдут на пользу горный воздух и уединение.

Семье Бари Алибасова вернули не того кота и взяли за это 800 тысяч рублей>>