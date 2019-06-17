РИАМО - 17 июн. В Московской областной думе 19 июня в 14:00 состоятся публичные слушания по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2018 год», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Проект закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2018 год» был принят к рассмотрению 30 мая.

«В обсуждении примут участие: депутаты Московской областной думы; представители правительства Московской области; представители Контрольно-счетной палаты Московской области; представители муниципальных образований Подмосковья; общественные организации Московской области; население региона», – говорится в сообщении.

Комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, обобщив поступившие замечания и предложения, подготовит проект итогового документа публичных слушаний, который утверждается председательствующим публичных слушаний и размещается на сайте Московской областной думы.