РИАМО - 17 июн. Энергетики проверят приборы учета электричества на севере Подмосковья с помощью рентгена, таким образом планируют бороться с неучтенным энергопотреблением, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

«Мобильный измерительный рентгеновский комплекс для проверки приборов учета потребителей на территории Подмосковья используется впервые. Принцип его работы прост — в кузове автомобиля установлен специальный отсек, куда помещается прибор учета. Далее с помощью рентгена делается снимок счетчика, который сразу отражается на мониторе компьютера проверяющего», — говорится в сообщении.

По снимку энергетики за несколько секунд могут определить, имела ли место самовольная доработка прибора учета. Объем неучтенного электропотребления рассчитают в зависимости от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, а при отсутствии таких данных — от сечения кабеля. Чем больше мощность/сечение и период «безучетки» – тем больше придется заплатить.

Проверки уже проходили в городском округе Клин. «Заряженный» счетчик, хозяин которого таким образом уменьшал показатели, обнаружили в деревне Масюгино.

Кроме внушительного счета за «похищенное» электричество, за неучтенное электропотребление предусмотрена административная ответственность. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тысяч, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей.