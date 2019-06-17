РИАМО - 17 июн. Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз проведет проверку на строительстве учебного корпуса на 400 мест на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект возводится на улице Новокосинская, владение 13 (ВАО, Новокосино). В ходе проверки специалисты центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проверят качество выполненных монолитных конструкций – класс бетона по прочности, шаг армирования, толщина защитного слоя бетона, качество поверхности конструкций», – говорится в сообщении.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз обследует 46 объектов строительства и выполнит 389 исследований.

Плановые проверки пройдут на строительстве юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская» и Некрасовской линии метро.

Кроме того, обследуют ход строительства улично-дорожной сети на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, реконструкцию улицы Василисы Кожиной и двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил председатель комитета Олег Антосенко.