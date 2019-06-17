РИАМО - 17 июн. В районе Москворечье-Сабурово демонтировали незаконно построенные складские ангары, которые располагались на улице Кантимировской, дом 6, корпус 1, говорится в сообщении пресс-службы государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Земельный участок был предоставлен в аренду для эксплуатации здания магазина и прилегающей территории без права какого-либо строительства и коммерческого использования.

«С восточной стороны здания незаконно было возведено одноэтажное строение общей площадью 138 квадратных метров. Земельный участок под цели строительства, реконструкцию не предоставлялся. Разрешение на строительство не выдавалось. Нарушитель привлечен к административной ответственности», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский

Незаконное складское строение демонтировано, арендуемый земельный участок приведен в порядок.