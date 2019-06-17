РИАМО - 17 июн. Строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена улучшит транспортную доступность четырех районов столицы, в которых проживает более 350 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Участок включает в себя две станции, он улучшит транспортную доступность четырех районов столицы – Дмитровского, Бескудниковского, Восточного Дегунино, Лианозово», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что уже началось строительство левого перегонного тоннеля от тупиков за станцией «Селигерская» в сторону станции «Лианозово».

«Также в настоящее время на участке «салатовой» ветки от «Селигерской» до «Лианозово» идут работы по подготовке территории и освобождению строительных площадок, на станции «Улица 800-летия Москвы» началось устройство ограждающих конструкций котлована», – уточнил заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки – ред.) Марса Газизуллина, строительство нового участка «салатовой» ветки будет вестись при помощи шестиметрового тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Клавдия» на глубине 15-20 метров.

В дальнейшем участок «салатовой» ветки планируется продлить до станции в поселке Северный, возле технопарка «Физтех». Общая протяженность строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии составит почти 5,7 километра.

В начале июня открылся первый участок Некрасовской линии метро из четырех станций – «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Также к открытию готовится новый участок Сокольнической линии со станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», который улучшит транспортную доступность ТиНАО.