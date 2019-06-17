РИАМО - 17 июн. Застройщик ЖК «Испанские кварталы» в поселении Сосенское новой Москвы приступил к строительству семиэтажного паркинга, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Паркинг рассчитан на тысячу мест.

«Площадь парковочных мест будет разной в зависимости от типа автомобиля: от 13,5 до 18,5 квадратных метров. В парковочном комплексе также планируют оказывать сервисные услуги: на первом этаже здания откроется автомойка и шиномонтаж», — отметила заместитель председателя Москомстроийнвеста Екатерина Храмова.

Паркинг возводится с внешней стороны 1-го района, напротив квартала №7.

«За пять месяцев 2019 года объем продаж машино-мест в подземных, многоуровневых и плоскостных паркингах превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 50%», — сообщил представитель компании-застройщика.

ЖК «Испанские кварталы» будет состоять из двух районов. В первом запланировано строительство 14 домов, двух детских садов на 570 мест и школы на 1,3 тысячи учеников. Одно дошкольное учреждение, рассчитанное на прием 220 малышей, введено в эксплуатацию в 2018 году, второе застройщик намерен сдать в конце следующего лета. Общеобразовательная школа находится на этапе строительства, предполагается, что первых учеников она примет в следующем учебном году.