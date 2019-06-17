РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июн. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» раскрыли преступление, связанное с присвоением 400 тысяч рублей бывшим председателем дачного товарищества (ДНТ) в поселке Малаховка, мужчину задержали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от председателя правления одного из местных ДНТ о хищении денежных средств у данной организации.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 55-летнего уроженца Москвы. Полицейскими установлено, что злоумышленник, занимавший ранее пост председателя этой организации, используя свое служебное положение, совершил сделку купли-продажи одного из земельных участков на сумму 500 тысяч рублей. После он перевел на счет товарищества денежные средства в размере 100 тысяч рублей, а оставшуюся сумму присвоил себе», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.