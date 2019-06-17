РИАМО - 17 июн. Мужчина ранил своего знакомого в ходе ссоры в подмосковном Ступине, пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 16 июня скорая помощь доставила из поселка Михнево, со Старомихневской улицы в Ступинскую центральную районную клиническую больницу мужчину 1975 года рождения с проникающим колото-резаным ранением. Пострадавшего госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1991 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».