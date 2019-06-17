РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Члены общественной палаты Королева направили замечания перевозчику ООО «Домтрансавто» после проверки работы на маршруте №392, сообщается на странице палаты в Instagram.

Общественная палата Королева провела мониторинг перевозок пассажиров общественным транспортом по маршруту регулярных перевозок на междугороднем автобусе №392, который обслуживает перевозчик ООО «Домтрансавто». Общественники проверяли автобус, следующий по маршруту остановка «Жилые дома» – метро «ВДНХ». Основной целью мониторинга являлось установление возможных опасностей, неудобств, дискомфорта в процессе оказания услуг населению. В ходе проверки было обнаружено много нарушений.

«В процессе следования автобуса по маршруту от остановки к остановке увеличивалось количество пассажиров в салоне. У остановки «Статус» появилось много пассажиров, стоящих в проходе. Перемещение по салону было затруднено из-за узкого прохода между рядами кресел, что создавало дискомфорт пассажирам в оказании услуг. Общественная палата рекомендует автоперевозчику пассажиров провести мероприятия, направленные на замену автобусного парка на более комфортабельные пассажирские транспортные средства, отвечающие требованиям межсубъектовым перевозкам и безопасности пассажиров», – говорится в сообщении.

Общественный мониторинг также выявил, что автобус городской и не предназначен для перевозок пассажиров между городами. В автобусе нет системы кондиционирования, модель не приспособлена для проезда маломобильных групп граждан. По маршруту автобус следовал с опозданием на 10 минут. Посадку и высадку производил на остановках, оплата проходила не во время движения автобуса.

Общественная палата держит вопрос на контроле.