РИАМО - 17 июн. В Московской области 17 июня начинаются резервные дни основного периода сдачи единого госэкзамена, ЕГЭ по литературе и географии написали 565 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В испытаниях принимают участие 565 человек: 470 – по литературе, 95 – по географии. Сдают экзамены выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые в основные дни не явились на экзамены или не завершили экзамен по уважительной причине», – отметила Забралова.

Она уточнила, что для проведения экзаменов было задействовано 14 пунктов, для работы на которых аккредитовали 33 наблюдателей, в том числе двух представителей Российского союза молодежи.

«Резервные дни ничем не отличаются от прошедших ранее: все экзамены проводятся с применением технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях, также используется технология доставки экзаменационных материалов в пункты проведения через интернет», – подчеркнула Забралова.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 2 июля 2019 года.