РИАМО - 17 июн. В галерее «Метро» на станции «Выставочная» Московского метрополитена открылась фотовыставки «Монисто», экспозиция фоторабот приурочена к 100-летию со дня образования Республики Башкортостан, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«С 2005 года в Московском метрополитене на станции «Выставочная» существует наша знаменитая галерея «Метро». Сегодня мы открываем 33-ю выставку. Эта выставка приурочена к 100-летию с момента образования Республики Башкортостан», – заявил заместитель начальника столичной подземки по управлению персоналом Павел Ковалев.

Он отметил, что более 340 тысяч человек смогут увидеть 30 уникальных снимков в галерее «Метро» до 1 июля включительно.

«Эта выставка называется «Монисто». <…> Это такое ожерелье, которое состоит из камней, монет, кораллов и других драгоценных вещей. От лица руководства Московского метрополитена я хотел бы сказать большое спасибо руководству Республики Башкортостан за то, что они кропотливо хранят и сберегают национальные традиции», – дополнил Ковалев.

На торжественной церемонии открытия новой экспозиции также присутствовали полномочный представитель Республики Башкортостан при президенте РФ Роман Симандуев, оперный певец, советник главы Республик Башкортостан по культуре и искусству Аскар Абдразаков, министр культуры Башкирии Амина Шафикова и московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай».

Фотопроект «Монисто» экспонируется не только в России, но и в Великобритании, Германии, Турции и Швейцарии. На всех снимках жители республики запечатлены на фоне старинных домов Уфы. Героини одеты в яркую народную одежду, которую украшают женские изделия из монет, натуральных камней и кораллов.

Кроме того, украшение монисто встречается у многих народностей мира. Такое изделие не только подчеркивало социальный статус владельца, могло рассказать о возрасте, родословной и племени девушки, но и являлось оберегом, защищавшим свою хозяйку. В последнее время монисто вернулось в обиход современных башкирок. Сегодня его носят в качестве модного украшения.