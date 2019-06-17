РИАМО - 17 июн. В Серпухове 16 июня отпраздновали Троицу, гости познакомились с народными обычаями, песнями, научились плести венки из березовых ветвей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Православный клуб «Трилистник» девятый год подряд проводит старинные русские «Троишные круги». К ним присоединились старые друзья из Москвы — артисты фольклорного ансамбля-лаборатории «Камышинка», — говорится в сообщении.

Гости праздника узнали, как праздник отмечали в старину. Взрослые и дети водили хороводы, участвовали в народных обрядах и подвижных играх, исполняли старинные песни, плели венки из березовых ветвей. Изюминкой праздника стал мастер-класс по колокольному звону.

Христиане отмечают Троицу, или Духов день, в 50-й день после Пасхи, в 2019 году эта дата выпала на 16 июня. Троица является одним из наиболее важных в христианстве праздников.