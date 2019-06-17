РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. В Королеве на расширенном заседании общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» обсудили лучшие проекты по развитию городов Подмосковья, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Заседание общественного совета проекта прошло в Королеве в понедельник. Модератором заседания выступил федеральный координатор партийного проекта «Локомотивы роста», депутат Госдумы Денис Кравченко. На заседании присутствовали секретарь московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова, глава Королева Александр Ходырев, депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители городского округа Химки и наукограда Дубна, представители правительства Подмосковья и общественных организаций.

«Проект «Локомотивы роста» был создан два года назад и нацелен на выстраивание системы отношений партии с промышленностью, бизнесом и сотрудниками. Мы стараемся создавать новые рабочие места, искать новые точки роста в городах Подмосковья, чтобы у жителей был стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня (17 июня - ред.) три города Подмосковья рассказали о том, как у них реализуется проект, это муниципалитеты, где найдены точки роста и они активно развиваются. Королев занимает одну из лидирующих позиций, и именно поэтому мы решили здесь провести наше первое расширенное заседание, на котором делимся опытом друг с другом», – сказал Кравченко.

На заседании участники обсудили проекты, внесли предложения и замечания. Для гостей города провели экскурсию по детскому технопарку «Кванториум» и на АО «Композит».

Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитии государственно-частного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших и корпоративных практик для формирования инновационной среды.