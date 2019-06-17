РИАМО - 17 июн. В Можайском округе Подмосковья угнали иномарку за 3,5 миллиона рублей, похитителя и машину ищут, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 19:15 16 июня в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о том, что 16 июня в период времени с 01:00 до 19:00 в Можайском округе, деревне Троица неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 3,5 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.