РИАМО - 17 июн. Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда с Калужского шоссе на проектируемую дорогу МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мэр Сергей Собянин поручил открыть эту дорогу уже в 2019 году, и сейчас она находится в стадии активной реализации. Этот съезд улучшит проницаемость всей территории и поможет новой трассе не оставаться изолированной. В результате, я уверен, мы получим не только удобную трассу до еще одного аэропорта, но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Для трассы МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево» построят более 54 километров дорог. В этот показатель входят многоуровневые развязки на МКАД, а также 10 мостов, путепроводов и эстакад.

Активно также идет реконструкция внутриквартальных проездов во всей новой Москве. Они будут приспосабливаться для движения общественного транспорта. В результате они смогут не только дублировать основные магистрали округа, но и обеспечат комфортный подъезд к жилым районам.