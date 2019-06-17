РИАМО - 17 июн. В подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля Mitsubishi Pajero Sport за 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 03:31 16 июня в дежурную часть УМВД обратилась женщина 1989 года рождения с заявлением о том, что, в период времени с 22:00 12 июня до 22:00 15 июня в Красногорске на Красногорском бульваре <…> неизвестный похитил ее автомашину Mitsubishi Pajero Sport 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 2 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Автомобиль и похитителя ищут.