РИАМО – 17 июн. В столице на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков, передает РИА Новости.



«По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра. Причина смерти пока неизвестна», – отмечается в сообщении.



Бобков родился 1 декабря 1925 года на Украине. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, дважды был ранен.

«В органах госбезопасности служил с 1945 года. В 1969 году возглавил пятое управление КГБ СССР, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями.

В 1983 году Бобкова назначили заместителем председателя КГБ, а в 1985 – первым зампредом», – добавляется в материале.



Бобков награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени, многими медалями, а также наградами других государств.