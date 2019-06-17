РИАМО – 17 июн. Две новые плоскостные парковки более чем на 260 машино-мест, оборудованные шлагбаумами, открылись в Москве на проспекте Мира и в Новомещерском проезде, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«В Западном и Северо-Восточном округах Москвы заработали две плоскостные парковки со шлагбаумами. Общее количество машино-мест на них – 263, из которых 33 места предназначены для инвалидов. Парковки располагаются по адресам: Новомещерский проезд, дом 15, строение 1 и проспект Мира, дом 123, корпус 2», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на новых парковках установлены следующие тарифы: в Новомещерском проезде — 50 рублей в час в течение первых двух часов, после этого бесплатно до конца текущих суток; на проспекте Мира по выходным и праздничным дням с 8:00 до 20:00 – 100 рублей в час, в остальные дни с 8:00 до 20:00 — 50 рублей в час, с 20:00 до 8:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, после этого бесплатно.

«Плоскостные парковки очень востребованы у автомобилистов. Мы с вниманием относимся к пожеланиям жителей и стараемся обеспечить горожан парковками там, где в них есть наибольшая необходимость. Как правило, парковки обустраиваются в пешей доступности от метро, железнодорожных станций и других мест притяжения, таких как крупные парки и торговые центры», – отметил сотрудник пресс-службы АМПП.

Он также сообщил, что на двух парковках со шлагбаумом изменились тарифы: теперь на плоскостной парковке на Трубной площади с 8:00 до 0:00 час парковки стоит 400 рублей, с 00:00 до 8:00 — 200 рублей. На парковке у «Музеона» на Крымском валу по выходным и праздникам с 9:00 до 22:00 тариф 400 рублей в час. В остальные дни в этот период парковка стоит 200 рублей в час, а с 22:00 до 9:00 — 200 рублей в час.

«Напоминаем, что полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru и в мобильном приложении «Парковки Москвы». Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного», — заключил собеседник агентства.