РИАМО – 17 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе удалось сократить количество жалоб о наличии ям на областных трассах, говорится в сообщении пресс-службы управления губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с благоустройством общественных пространств, ремонтом региональных и муниципальных дорог.

«Сейчас активный сезон благоустройства. И обращения граждан, и наши встречи с ними в разных городах показывают большой запрос на благоустройство территорий, благоустройство дворов. Еще одна важная тема – региональные, муниципальные дороги. Сейчас тоже активная фаза. Мы обеспечили прорыв с точки зрения ликвидации ям. Из топ-10 эта жалоба ушла. Я надеюсь, что кардинально поменяется ситуация и на муниципальных дорогах», – подчеркнул Воробьев.

В заключительной части совещания он напомнил, что 20 июня состоится «Прямая линия» президента России.

«Мы должны внимательно относиться к этому важному мероприятию», – подытожил Воробьев.