РИАМО – 17 июн. Пять проектов Московской области стали победителями конкурса «Жилье и городская среда – лучшие практики», говорится в сообщении пресс-службы подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.

Конкурс организован советом главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований совместно с Ассоциацией проектировщиков Московской области в рамках подготовки к заседанию совета в Томске в целях выявления новых подходов в области градостроительства и формирования городской среды, повышения качества градостроительной документации и совершенствования профессионального мастерства.

«Дипломом первой степени в номинации «Городская среда/реализации» и грамотой Союза архитекторов России и совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований удостоился проект реконструкции городской площади у ЦДК имени Калинина и сквера Покорителей космоса в городе Королев. Авторы проекта ООО «Межрегионстрой», – отмечается в сообщении.

В этой же номинации дипломом второй степени награжден проект комплексного благоустройства территории Никитского женского монастыря в городе Кашира.

«Авторы проекта ООО «Архитектурная мастерская на Смоленке». Кроме того, архитектурная мастерская получила диплом третьей степени в номинации «Городская среда/проекты» за проект комплексного благоустройства городской территории в Кашире», – уточняется в материале.

Дипломом второй степени в номинации «Жилье/реализации» удостоился проект комплексной жилой застройки ЖК «Новокрасково» в городском округе Люберцы. Авторы проекта ООО «АБ Остоженка».

«Дипломом третьей степени в этой же номинации награжден проект комплекса жилых домов в микрорайоне «Новые Водники» в Долгопрудном. Авторы проекта ООО «ДСК-7», – добавляется в сообщении.

Московская область прекрасно проявила себя на конкурсе, все проекты достойны своих наград, подчеркнула главный архитектор региона Александра Кузьмина.

«Важно, что были представлены проекты, направленные на формирование комфортной городской среды, а также проекты современной жилой застройки, которые в комплексе формируют качественные условия для жизни в городах Московской области», – пояснила она.

Всего на конкурс было подано 55 заявок из 23 субъектов и муниципальных образований России.

«Проведение конкурса поддержали Российская академия архитектуры и строительных наук, Союз архитекторов России и Национальное объединение проектировщиков и изыскателей», – заключается в сообщении.