РИАМО – 17 июн. Организована доследственная проверка по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Барселона - Москва», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 14 июня 2019 года гражданин, находясь на борту воздушного судна рейса «Барселона - Москва» с внешними признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: оскорблял бортпроводников, кричал, создавал дискомфорт для других пассажиров рейса», – говорится в сообщении.

На устные и письменные предупреждения экипажа прекратить противоправное поведение злоумышленник не реагировал, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту города Варшавы.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – уточняется в материале.

Следственный комитет России в очередной раз предостерегает граждан от любых противоправных действий, направленных на нарушение общественного порядка, на борту воздушного судна.

«Ведь даже незначительное хулиганство может спровоцировать серьезные последствия для безопасности граждан, находящихся в самолете. С целью недопущения и предупреждения трагических происшествий следственные органы Следственного комитета намерены принципиально реагировать на каждый подобный случай и принимать соответствующие процессуальные решения», – заключается на сайте.