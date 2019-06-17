РИАМО - 17 июн. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту «Домодедово» установили лазерные алкотестеры для сотрудников, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы аэропорта.

«Московский аэропорт «Домодедово» установил на контрольно-пропускном пункте аэродрома лазерные алкотестеры. Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест. Нововведение обеспечит дополнительный уровень контроля», — сказал собеседник агентства.

Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.

Благодаря новому оборудованию будет автоматизирован медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов.

«Лазерный алкотестер позволяет определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за одну секунду и готов немедленно провести следующее измерение», — заключил собеседник.