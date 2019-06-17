РИАМО – 17 июн. В городском округе Щелково задержали тренера по легкой атлетике, домогавшегося в течение двух недель до 8-летней школьницы, сообщает kp.ru.

Накануне в местную полицию обратилась мать девочки.

«Выяснилось, что в поселке Монино городского округа Щелково, 53-летний тренер по легкой атлетике совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его ученицы, восьмилетней девочки. В течение двух недель, после занятий, мужчина оставался в своем кабинете вместе с ученицей», – отмечается в статье.

Источник издания рассказал, что 53-летний мужчина ранее не имел судимостей.

«Семья девочки неполная, ее воспитывает мать, на учете в ПДН не состоит», – дополнил собеседник.

Ранее издание сообщало, что футболистки ЦСКА обвинили тренера команды и члена женского футбольного комитета России в сексуальных домогательствах.

«Все домогательства и намеки на секс начались еще тогда, когда им не было и 18 лет», – заключается в статье.