РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольский спортсмен Борис Шикунов стал победителем Кубка мира по кикбоксингу в Италии, соревнования проводились с 14 по 16 июня, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В итальянском Римини с 14 по 16 июня проходил Кубок мира по кикбоксингу «Wako world cup – 2019». В соревнованиях приняли участие более 2 тысяч кикбоксеров из 42 стран мира.

«Московскую область в составе сборной команды России представлял член спортивного клуба «Цезарь» Подольска Борис Шикунов, он выступал в дисциплине «Фулл-контакт с лоукиком». Борис стал обладателем золотой медали в весовой категории до 63,5 килограммов», – говорится в сообщении.