РИАМО – 17 июн. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра экономического развития, эту должность занял Михаил Бабич, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Ранее Бабич был послом России в Белоруссии. Также он работал полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Документ опубликован на официальном сайте кабмина РФ. На новой должности Бабич будет курировать интеграционную работу правительства, в частности, взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, СНГ, а также форматом Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Новым послом России в Белоруссии стал Михаил Мезенцев. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля.