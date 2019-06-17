РИАМО – 17 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение членам руководящего состава областного правительства по проработке плана мероприятий для улучшения инвестиционного климата в регионе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части была подчеркнута важность достигнутых результатов в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата. Итоги этой деятельности подводились на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

«Завершился Питерский экономический форум. Традиционно там был представлен рейтинг инвестиционного благоприятствования. Мы поднялись на две позиции. Наша задача дальше думать, как снимать барьеры, как сделать так, чтобы через год на этой важной экономической площадке мы снова выглядели достойно. Прошу подготовить план мероприятий, который позволил бы нам претендовать на высокие места», – сказал Воробьев.

В ходе форума губернатор принял участие в деловой сессии, на которой были представлены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

«Рейтинг составляется агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. При подведении итогов учитываются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Московская область улучшила свою позицию в рейтинге, переместившись на седьмое место. В 2018 и 2017 годах регион был на девятой позиции», – уточняется в материале.

В текущем году Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума стало формирование повестки устойчивого развития.