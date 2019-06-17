РИАМО - 17 июн. Незаконная хозяйственная постройка демонтирована на улице Гарибальди в районе владения 26, корпуса 5 на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Незаконное строение на технический учет не поставлено и было размещено без разрешительной документации на земельном участке, не предоставленном под строительство», — отмечается в сообщении.

Вопрос об освобождении земельного участка был рассмотрен коллегиально на окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Юго-Западного административного округа Москвы.

«В настоящее время нелегальное строение снесено, нарушение земельного законодательства устранено», — уточняется в сообщении.