РИАМО - 17 июн. За три дня 1,7 тысячи человек посетили столичные промышленные предприятия в рамках проекта «Открой#Моспром», экскурсии по заводам особенно популярны у студентов и школьников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Продолжаем проект «Открой#Моспром». Рассказываем, как работают промышленные предприятия Москвы. За три дня 1,7 тысячи человек узнали, из чего делают мороженое и газировку, как устроены двигатель самолета и ракета, почему линзу не разбить молотком», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что экскурсии по заводам особенно популярны у студентов и школьников.

В столице 13 июня стартовала вторая акция «Открой#Моспром», в ней участвовали 17 предприятий оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.