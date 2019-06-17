РИАМО - 17 июн. Благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области благоустроили 702 объекта за прошлую неделю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В том числе, за неделю устранили 94 нарушения на дорогах и внутридворовых проездах, в порядок привели 57 контейнерных площадок», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что инспекторы особое внимание уделяют состоянию детской игровой инфраструктуры Подмосковья. За неделю с помощью сотрудников ведомства устранили нарушения на 57 детских площадках.

Кроме того, за неделю пресекли 16 нарушений тишины и покоя граждан, привели в порядок 11 мест проведения земляных работ и 20 ограждений вдоль дорог. Кроме того, прекращено парковка на газонах в 240 точках.