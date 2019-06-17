Как собрать аптечку в отпуск

2

Лекарства должны быть проверенными, не вызывать побочных действий или аллергической реакции.

1. Против диареи, рвоты и отравлений: активированный уголь или Фильтрум; Полифепан, Смекта или Энтеросгель (за границей эти лекарства сложно найти в аптеках, поэтому берем обязательно), а также Фуразолидон (лекарство, проверенное временем); врач не советует брать Имодиум, так как он не лечит причину диареи.

2. Антибиотики Сульгин или Фталазол (берем в жаркие страны с плохой пищевой репутацией – Индия, Абхазия, Египет, тропики).

3. Обезболивающие, противовоспалительные: Но-шпа, Найз или Миг, Ибупрофен, Триган Д (если нет противопоказаний).

4. Жаропонижающие: Ибуклин, Парацетамол или Нурофен.

5. Антигистаминные: Тавегил, Диазолин, Супрастин, Кларитин, Ксизал (на выбор) или то, что принимали от аллергии раньше.

6. От ран и ссадин: стерильный бинт, ватные диски, бинт трубчатый разного размера (на палец, руку и ногу); Хлоргексидин (промывать порезы и раны); йод, зеленка или Фукорцин (дорожный вариант в маркере); пластырь, лучше с пропиткой зеленки;

7. Капли от насморка, ушные капли (Отинум или Отипакс)

8. Препараты для пищеварения: Мезим, Фестал, Панкреатин.

9. Пастилки или спрей от боли в горле

10. Средства от ожогов (крем или спрей с пантенолом, алоэ или ментолом)

11. Защитный крем от солнца, средство от насекомых.

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