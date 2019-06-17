Как собрать аптечку в отпуск

Дорожный минимум
Врач-терапевт Надежда Позднякова рассказала, что в карманной аптечке, которую стоит взять с собой на дачу или на пикник, должно быть всего несколько наименований:
1. Бинт для перевязки, несколько ватных дисков и палочек (в зип-пакете)
2. Хлоргексидин для промывки ран
3. Йодовый маркер
4. Обезболивающие
5. Антигистаминные, на случай укуса насекомых или внезапной аллергии.
Все остальное брать с собой на один день не имеет смысла, так как это либо не пригодится, либо действует слишком медленно, отмечает медик. Вы успеете вернуться домой или обратиться к врачу, прежде чем дождетесь снятия симптомов отравления или простуды.
Аптечка для отдыха
Лекарства должны быть проверенными, не вызывать побочных действий или аллергической реакции.
1. Против диареи, рвоты и отравлений: активированный уголь или Фильтрум; Полифепан, Смекта или Энтеросгель (за границей эти лекарства сложно найти в аптеках, поэтому берем обязательно), а также Фуразолидон (лекарство, проверенное временем); врач не советует брать Имодиум, так как он не лечит причину диареи.
2. Антибиотики Сульгин или Фталазол (берем в жаркие страны с плохой пищевой репутацией – Индия, Абхазия, Египет, тропики).
3. Обезболивающие, противовоспалительные: Но-шпа, Найз или Миг, Ибупрофен, Триган Д (если нет противопоказаний).
4. Жаропонижающие: Ибуклин, Парацетамол или Нурофен.
5. Антигистаминные: Тавегил, Диазолин, Супрастин, Кларитин, Ксизал (на выбор) или то, что принимали от аллергии раньше.
6. От ран и ссадин: стерильный бинт, ватные диски, бинт трубчатый разного размера (на палец, руку и ногу); Хлоргексидин (промывать порезы и раны); йод, зеленка или Фукорцин (дорожный вариант в маркере); пластырь, лучше с пропиткой зеленки;
7. Капли от насморка, ушные капли (Отинум или Отипакс)
8. Препараты для пищеварения: Мезим, Фестал, Панкреатин.
9. Пастилки или спрей от боли в горле
10. Средства от ожогов (крем или спрей с пантенолом, алоэ или ментолом)
11. Защитный крем от солнца, средство от насекомых.
Индивидуальные лекарства
При сборе аптечки учитывайте хронические заболевания, которые могут обостриться, и особенности организма.
Врач советует проверить, положили ли вы:
- Лекарства от давления
- Сердечные лекарства
- Ингалятор (для астматиков)
- Тест-полоски для глюкометра (страдающим сахарным диабетом)
- Средство от укачивания (Авиа-Море, Драмина и пр.)
- Средства для желудка
- «Женские» лекарства, например, на случай цистита.
- Тонометр (тем, кто страдает от давления)
Что не стоит брать с собой
Универсального списка нет, но ряд рекомендаций стоит соблюдать, чтобы не возникло проблем в дороге – при транспортировке, авиаперелете и пр.
• Ртутные термометры (если вам нужен градусник, например, в путешествии с ребенком, то замените его на электронный или бесконтактный инфракрасный);
• Не берите ножницы и пинцеты (колюще-режущие предметы запрещены к перевозке в ручной клади в самолетах);
• Постарайтесь максимально избавиться от стеклянной тары (например, суспензии в стеклянной таре замените дорожным вариантом в порционных пакетиках), но не пересыпайте и не переливайте медикаменты в свои баночки.
• Следите, чтобы срок годности не был истекшим. Многие страны запрещают провоз просроченных лекарств.
• Не стоит брать с собой Валокордин и Корвалол, так как во многих странах эти препараты считаются наркотическими и запрещены к перевозке.
• Любые препараты на основе Мелатонина.
С полным списком веществ, которые нельзя провозить через российскую границу, можно ознакомиться тут.
Лекарства по рецептам
Некоторые препараты, которые вы принимаете по рецепту врача, могут считаться сильнодействующими или наркотическими в другой стране. Поэтому на такие медикаменты необходимо иметь рецепт с подписью и штампом, оригинальные коробочки от производителя и желательно чек из аптеки.
Подробно о таможенных требованиях и ограничениях перевозки медикаментов можно здесь.
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