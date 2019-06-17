Как собрать аптечку в отпуск

Выберите город, округ или район в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Видное, Ленинский районВоскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломенский городской округКлин (г.о.)

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино (г.о.)

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайский городской округ

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцовский городской округОрехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкинский городской округ

Р

Раменский городской округРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серпухов (г.о.)Сергиево-Посадский городской округСтупино (г.о.)

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+25˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Лето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Лето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Здоровье
  3. Как собрать аптечку в отпуск
Здоровье

Как собрать аптечку в отпуск

Какие лекарства нужны на отдыхе и в путешествии, и что запрещено перевозить через границу, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО
1

Дорожный минимум

© РИАМО

Врач-терапевт Надежда Позднякова рассказала, что в карманной аптечке, которую стоит взять с собой на дачу или на пикник, должно быть всего несколько наименований:

1. Бинт для перевязки, несколько ватных дисков и палочек (в зип-пакете)

2. Хлоргексидин для промывки ран

3. Йодовый маркер

4. Обезболивающие

5. Антигистаминные, на случай укуса насекомых или внезапной аллергии.

Все остальное брать с собой на один день не имеет смысла, так как это либо не пригодится, либо действует слишком медленно, отмечает медик. Вы успеете вернуться домой или обратиться к врачу, прежде чем дождетесь снятия симптомов отравления или простуды.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща>>

2

Аптечка для отдыха

© РИАМО

Лекарства должны быть проверенными, не вызывать побочных действий или аллергической реакции.

1. Против диареи, рвоты и отравлений: активированный уголь или Фильтрум; Полифепан, Смекта или Энтеросгель (за границей эти лекарства сложно найти в аптеках, поэтому берем обязательно), а также Фуразолидон (лекарство, проверенное временем); врач не советует брать Имодиум, так как он не лечит причину диареи.

2. Антибиотики Сульгин или Фталазол (берем в жаркие страны с плохой пищевой репутацией – Индия, Абхазия, Египет, тропики).

3. Обезболивающие, противовоспалительные: Но-шпа, Найз или Миг, Ибупрофен, Триган Д (если нет противопоказаний).

4. Жаропонижающие: Ибуклин, Парацетамол или Нурофен.

5. Антигистаминные: Тавегил, Диазолин, Супрастин, Кларитин, Ксизал (на выбор) или то, что принимали от аллергии раньше.

6. От ран и ссадин: стерильный бинт, ватные диски, бинт трубчатый разного размера (на палец, руку и ногу); Хлоргексидин (промывать порезы и раны); йод, зеленка или Фукорцин (дорожный вариант в маркере); пластырь, лучше с пропиткой зеленки;

7. Капли от насморка, ушные капли (Отинум или Отипакс)

8. Препараты для пищеварения: Мезим, Фестал, Панкреатин.

9. Пастилки или спрей от боли в горле

10. Средства от ожогов (крем или спрей с пантенолом, алоэ или ментолом)

11. Защитный крем от солнца, средство от насекомых.

Как правильно загорать>>

3

Индивидуальные лекарства

© РИАМО

При сборе аптечки учитывайте хронические заболевания, которые могут обостриться, и особенности организма.

Врач советует проверить, положили ли вы:

- Лекарства от давления

- Сердечные лекарства

- Ингалятор (для астматиков)

- Тест-полоски для глюкометра (страдающим сахарным диабетом)

- Средство от укачивания (Авиа-Море, Драмина и пр.)

- Средства для желудка

- «Женские» лекарства, например, на случай цистита.

- Тонометр (тем, кто страдает от давления)

Как защититься от летних инфекций>>

4

Что не стоит брать с собой

© РИАМО

Универсального списка нет, но ряд рекомендаций стоит соблюдать, чтобы не возникло проблем в дороге – при транспортировке, авиаперелете и пр.

• Ртутные термометры (если вам нужен градусник, например, в путешествии с ребенком, то замените его на электронный или бесконтактный инфракрасный);

• Не берите ножницы и пинцеты (колюще-режущие предметы запрещены к перевозке в ручной клади в самолетах);

• Постарайтесь максимально избавиться от стеклянной тары (например, суспензии в стеклянной таре замените дорожным вариантом в порционных пакетиках), но не пересыпайте и не переливайте медикаменты в свои баночки.

• Следите, чтобы срок годности не был истекшим. Многие страны запрещают провоз просроченных лекарств.

• Не стоит брать с собой Валокордин и Корвалол, так как во многих странах эти препараты считаются наркотическими и запрещены к перевозке.

• Любые препараты на основе Мелатонина.

С полным списком веществ, которые нельзя провозить через российскую границу, можно ознакомиться тут.

Что можно перевозить в ручной клади на борту самолета>>

5

Лекарства по рецептам

© РИАМО

Некоторые препараты, которые вы принимаете по рецепту врача, могут считаться сильнодействующими или наркотическими в другой стране. Поэтому на такие медикаменты необходимо иметь рецепт с подписью и штампом, оригинальные коробочки от производителя и желательно чек из аптеки.

Подробно о таможенных требованиях и ограничениях перевозки медикаментов можно здесь.

Как отличить поддельное лекарство и куда пожаловаться>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ОтдыхЛекарстваПутешествияОтпуск
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё