РИАМО - 17 июн. Сотрудники полиции задержали 55-летнего уроженца Москвы, похитившего 400 тысяч рублей у одного из местных дачных товариществ при совершении сделки по продаже участка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от председателя правления одного из местных дачных товариществ о хищении денежных средств у данной организации.

«Мужчина, занимавший ранее пост председателя этой организации, используя свое служебное положение, совершил сделку купли-продажи одного из земельных участков на сумму 500 тысяч рублей, после чего перевел на счет товарищества денежные средства в размере 100 тысяч рублей, а оставшуюся сумму присвоил себе», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.