РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июн. В Подольске на территории деревни Слащево уничтожили борщевик Сосновского, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на заросли борщевика Сосновского в деревне Слащево. Она отметила, что в населенном пункте все заросло опасным растением. Жители предпринимают самостоятельно меры по его уничтожению, но этого недостаточно. Жительница также пояснила, что борщевиком поражены участки вдоль дорог, реки, вокруг домов, около плотины.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории деревни Слащево. В результате произведенного осмотра было установлено, что участок общей площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров находится на землях неразграниченной собственности и полностью поражен борщевиком Сосновского. Территория, пораженная борщевиком, внесена в региональную географическую информационную систему Московской области. Сообщаем, что борщевик Сосновского на указанной территории уничтожен», – говорится в ответе администрации округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Подмосковья и оперативного решения проблем на местах.