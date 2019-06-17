РИАМО - 17 июн. В Московском регионе 22% участников зачета по финансовой грамотности сдали его успешно, всего тестирование прошли 13,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы «Банка России».

Зачет проводился в онлайн-режиме, успехом увенчались свыше 2,7 тысячи попыток сдачи.

«Этот показатель выше среднего по стране – в целом по России только 17% попыток закончились успешным завершением зачета. Всего по стране состоялось более 220 тысяч попыток проверить свои знания, удалось это почти 40 тысячам россиян. Вместе с москвичами активное участие в зачете приняли жители Республики Татарстан, Рязанской области, Оренбургской области и Краснодарского края», — отмечается в сообщении.

В зачете предлагалось выбрать уровень сложности вопросов: начальный, базовый и продвинутый. Большинство участников решили проверить свои финансовые знания на начальном уровне: здесь зафиксировано более 7,7 тысячи попыток по Московскому региону и более 140 тысяч в целом по стране.

Среди участников было больше женщин, чем мужчин. Кроме того, из числа женщин 19% сдали зачет успешно, из числа мужчин — 15%.

Наиболее сложными оказались вопросы по валютному контролю, самыми простыми – по налогам, банковским операциям, финансовому мошенничеству и денежно-кредитной политике.

Зачет проводился с 15 мая по 7 июня. Каждый успешно сдавший тестирование получил именной сертификат.