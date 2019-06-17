РИАМО – 17 июн. В столице установлено 27 камер, фиксирующих непропуск пешеходов, в ближайший месяц появятся еще 12 камер, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

По его словам, с начала 2019 года водители на дорогах Москвы получили более 3 тысяч штрафов за данное нарушение.

«В Москве установлено 27 камер, фиксирующих непропуск пешеходов. В ближайший месяц появятся еще 12 камер. Комплексы, заточенные под этот вид нарушения, смогут повысить безопасность и снизить количество наездов на пешеходов», – заявил собеседник агентства.

В городе, к сожалению, достаточно мест, где есть проблема с наездом на пешеходов, посетовал представитель пресс-службы.

«В таких местах оптимальное решение – быстрое и эффективное – установить камеру. Как правило, комплексы ставят там, где уже произошли аварии с участием пешеходов, по согласованию с коллегами из ГИБДД», – подчеркнул он.

Собеседник отметил, что полицейских становится меньше на дорогах столицы, и автоматический контроль с помощью камер – действенная мера, которая позволяет добиться положительной динамики. Так, например, на пилотном пешеходном переходе до установки камеры за год произошло более трех наездов на пешеходов, после – ни одного. К таким показателям ЦОДД стремится по всем адресам, где стоят комплексы.

«Цель установки комплексов – не численные показатели, а именно точечная работа в наиболее опасных местах. Водители – тоже пешеходы, у многих есть дети. И миссия каждого человека уберечь не только себя, но и окружающих», – резюмировал представитель пресс-службы.